Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera classe MotoGp. Secondo Marc Marquez su Ducati Gresini davanti a Marco Bezzecchi (Ducati Vr46 Racing), terzo. Caduta invece a 15 giri dal termine per il leader del Mondiale, Jorge Martin su Ducati Pramac, mentre era in testa e in lotta proprio con Bagnaia.

Pecco recupera così 25 punti a Martin, portandosi al secondo posto a -17 punti di distanza nella classifica del Mondiale.

Per Bagnaia è la 20esima vittoria in MotoGp (la seconda quest'anno, la terza a Jerez in top-class): un successo che gli permette di eguagliare Freddie Spencer al 15esimo posto nella classifica di tutti i tempi.

(Unioneonline/l.f.)

