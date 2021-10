Il pilota arburese Marino Gessa, navigato da Salvatore Pusceddu (Skoda Fabia R5 in 15’40”6), è in testa al 9º Rally Terra Sarda. Staccati di un soffio Maurizio Diomedi e Mauro Turati (Skoda Fabia R5 a 0”1), che hanno incassato una penalità di 10”, terzi Vittorio Musselli e Fabio Salis (Vw Polo R5 a 6”7). In 7ª posizione gli emiliani Rusce e Paganoni (Skoda Fabia R5 a 38”9), al comando dopo la prima speciale, ma subito sanzionati con una penalità di 30”, e poi con un’altra di 10” nel secondo passaggio sulla Aglientu “Mare Verde”. Ottimo nono posto assoluto per Mannu-Medas (Clio Sport R3C), che con un’auto a due ruote motrici sono riusciti a ritagliarsi un posto tra le potenti R4.

Nel 1º Rally Storico conducono Budroni-Carrucciu (Peugeot 205 in 21’02”9), al comando della 1ª Regolarità Sport Pes-Catania (Lancia Delta).

Domani si torna in gara per correre le restanti cinque speciali. Previsti due passaggi sulla “Isuledda” (10.30 e 13.29) e tre sulla Palau (11.04, 14.01 e 16.28). Arrivo ad Arzachena alle 17.

