Quattordici nazioni rappresentate e ben 97 equipaggi. Sono numeri da record per il Rally Terra Sarda, evento organizzato da venerdì 7 a domenica 9 ottobre da Porto Cervo Racing.

L’edizione del Decennale è l’appuntamento conclusivo del Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 9. E arriva in concomitanza con i cento anni di autonomia del comune di Arzachena e i 60 anni dalla nascita del Consorzio Costa Smeralda.

Al via 97 vetture. Diversi big in gara, a partire dal tre volte vincitore Vittorio Musselli, con la livrea della sua Hyundai I20 WRC che è un omaggio alla Sardegna. Ci saranno anche Hayden Paddon, reduce dalla partecipazione al Rally Nuova Zelanda, lo svizzero Ivan Ballinari, lo spagnolo Nil Solans, il pavese Giacomo Scattolon e il campione in carica Maurizio Diomedi, cinque vittorie all’attivo. Tra i protagonisti anche Antonio Rusce, Rachele Somaschini, Auro Siddi, Roberto Cocco, Sandro Locci, il corso Pierre Paul Baltolu.

Sono 73 i chilometri di gara in una cornice di rara bellezza, dove spicca il contrasto tra i colori del mare e la natura circostante.

Nove le vetture che si andranno a contendere il secondo Rally Terra Sarda Storico: la Porsche Carrera RS di Alessandro Ghezzi sarà il primo ad affrontare le prove speciali in un confronto che vedrà al via anche la Opel Ascona di Giovanni Pischedda.

A Porto Cervo i riflettori si accendono giovedì 6 ottobre con la consegna dei “road book” e le ricognizioni del percorso. Venerdì la cerimonia di presentazione in cui le nazioni coinvolte potranno promuovere le proprie eccellenze.

Sei le prove speciali: oltre alla TER Series e alla Coppa Rally di Zona, il Rally Terra Sarda sarà anche parte del Campionato Rally Delegazione Sardegna, del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna, della Sardegna Rally Cup e delle serie nazionali R Italian Trophy, Pirelli Accademia e Michelin Zone Rally Cup.

Sabato al via le gare, si chiude domenica con le premiazioni in programma dalle 15.30 al Molo Vecchio di Porto Cervo.

(Unioneonline/L)

