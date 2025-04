Dopo le sei prove del sabato, Valter Pierangioli e Michela Baldini, su Ford Sierra Cosworth di 4º Raggruppamento, sono in testa all’ottavo Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

La prima giornata della manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari prevedeva tre prove da ripetere due volte. La speciale d’apertura, Aratena 1, è stata cancellata per problemi tecnici, ma fin dal passaggio sulla Monti 1, Pierangioli ha preso il comando della gara, consolidato poi col successo sulla Alà dei Sardi 1, e lo ha mantenuto fino all’ultima prova odierna. Il pilota toscano ha un tempo di 28’03”2 e precede Galletti-Gabrielli (Subaru Legacy, a 19”2), che hanno vinto la Aratena 2, Cunico-Pirollo (Porsche 911, a 39”1), che conducono il 2º Raggruppamento, e Musti-Biglieri (Porsche Carrera Rs, a 51”5), che hanno vinto le speciali Monti 2 e Alà 2 ma hanno rimediato una penalità di 50” per un ritardo a un controllo orario e sono scivolati in quarta posizione. Sesto assoluto e primo nel 3º Raggruppamento l’equipaggio Nerobutto-Zanchetta su Opel Ascona 400, Decimi assoluti e primi dei sardi Musselli-Frau (Porsche 911, a 2’23”8). Al 22º posto assoluto e al comando del 1° Raggruppamento, invece, Giuliano Palmieri e Christian Soriani su Porsche 911 S.

Nella nuova categoria Auto Classiche, hanno concluso la prima giornata Leoni-Pudda su Mitsubishi Evo IV. Nel Trofeo A112 Abarth primi Droandi-Tobaldo, nella gara valida per il tricolore Rally Regolarità a Media 50 al comando Pozzo-Ganora e in quella Media 60 Gerosa-Bortoluzzi.

Domani gli equipaggi lasceranno Porto Cervo alle 7.20 per compiere i doppi passaggi sulle speciali Lu Colbu (10.95 km, 9.25 e 13.10), Aglientu (13,80 km, 10.15 e 14) e Luogosanto (14,80 km, 11.25 e 14.50), e torneranno al Molo Vecchio alle 16 per l’arrivo e la cerimonia di premiazione.

Classifica Top10 al termine del Day1: 1. PIERANGIOLI-BALDINI (Sierra Rs Cosworth 4X4) in 28'03.2; 2. GALLETTI-GABRIELLI (Subaru Legacy) a 19.2; 3. CUNICO-PIROLLO (Porsche 911) a 39.1; 4. MUSTI-BIGLIERI (Porsche Carrera Rs) a 51.5; 5. PASETTO-ROMANO (Porsche Carrera Rs) a 1'07.6; 6. NEROBUTTO-ZANCHETTA (Opel Ascona 400) a 1'20.3; 7. LUISE-FERRO (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 1'29.3; 8. COSTENARO-ZAMBIASI (Ford Sierra Rs Cosworth) a 1'43.5; 9. BIANCO-VEZZARO (Porsche 911 Sc) a 2'23.0; 10. MUSSELLI-FRAU (Porsche 911 Sc) a 2'23.8.

© Riproduzione riservata