Oscar Piastri su McLaren ha vinto il gran premio dell'Azerbaigian, 17esima prova del mondiale di Formula Uno.

Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che pure partiva dalla pole position, terza la Mercedes di George Russell. Fuori al penultimo giro Carlos Sainz, che per superare Leclerc è finito in contatto con Perez.

In quarta posizione Norris, poi Verstappen, Alonso, Albon, Colapinto, Hamilton e Bearman.

Verstappen perde qualche punto da Norris e Leclerc ma continua a guidare la classifica piloti con 313 punti. Seguono Norris a 254, Leclerc 235, Piastri 222, Sainz 184.

In classifica costruttori la McLaren (476) scavalca la Redbull (456), terza la Ferrari con 425 punti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata