Enea Bastianini su Ducati Gresini ha vinto il Gp del Qatar, prima prova del motomondiale 2022, disputata sul circuito di Losail.

Il pilota riminese, alla prima vittoria nella classe regina, ha preceduto il sudafricano Brad Binder su Ktm, secondo, e lo spagnolo Pol Espargaro su Honda. Quarto posto per Aleix Espargaro, con l'Aprilia, che ha preceduto la Honda di Marc Marquez.

Dietro allo spagnolo, al sesto e settimo posto, le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, è caduto a 11 giri dalla fine trascinando con sè lo spagnolo Jorge Martin, che era partito dalla pole position. Nono posto per il campione del mondo, Fabio Quartataro. Undicesima posizione per l'altra Yamaha di Franco Morbidelli e quattordicesimo posto per Andrea Dovizioso.

