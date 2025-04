Uno spagnolo vince in Spagna. Álex Márquez, su Ducati del team Gresini, ha vinto il Gran Premio di Jerez de la Frontera classe MotoGp. Terza la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, dietro anche a Fabio Quartararo su Yamaha, secondo dopo essere partito in pole position.

È invece caduto a inizio gara Marc Márquez, ex leader della classifica e vincitore della sprint race di ieri, sull'altra Ducati ufficiale. Si è rialzato, è ripartito e alla fine ha chiuso in dodicesima posizione. Risultato che però non gli basta per mantenere la vetta: ora c’è il fratello davanti a tutti.

