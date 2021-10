E’ della Mercedes di Valtteri Bottas la pole position del Gran Premio di Turchia, 16esima prova del Mondiale di Formula 1 che si corre sull’Intercity Istanbul Park.

Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, poi la Ferrari di Charles Leclerc.

Il miglior tempo lo ha ottenuto Lewis Hamilton, che però partirà 11esimo, penalizzato per la sostituzione del motore endotermico della sua power unit.

Una grande occasione per Verstappen, che può sorpassare il britannico in testa al Mondiale, visti gli appena due punti di distacco che li separano.

Accanto a Leclerc, quarta in griglia l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. A seguire Alonso, Perez, Norris, Stroll, Tsunoda e Vettel. Partirà dall’ultima posizione in griglia l’altro ferrarista Carlos Sainz, penalizzato per la sostituzione della power unit.

