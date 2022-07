George Russell, su Mercedes, partirà dalla pole position nel Gp d'Ungheria, 13esima prova del mondiale di Formula Uno.

Il pilota britannico è stato il migliore col tempo di 1'17"377, strappando per 44 millesimi la pole alla Ferrari di Carlos Sainz, che sarà in prima fila.

Seconda fila per l'altra rossa di Charles Leclerc e Lando Norris con la McLareen. Disastro invece per le monoposto Red Bull: Max Verstappen si deve accontentare della decima posizione in griglia a causa di problemi tecnici, mentre Sergio Perez è undicesimo, eliminato in Q2.

