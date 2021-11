Prima alla Ferrari, poi alla Williams, una professionista che nel settore dell’ingegneria era tra le più richieste in Formula 1. Antonia Terzi, 50enne modenese, è morta in un incidente stradale avvenuto in Inghilterra. Le circostanze sono al vaglio della polizia.

Negli anni di Jean Todt e Michael Schumacher era arrivata nella scuderia della Rossa e a Maranello era rimasta per cinque anni. Ma la Williams era riuscita a “strapparla” al Cavallino rampante e Antonia aveva conquistato tutti tanto da farsi affidare la responsabilità del dipartimento aerodinamico del team.

Dalla sua mente era nata l’idea del “muso a tricheco” della FW26.

Chiuso il capitolo Formula 1 – stante l’impossibilità di tornare a Maranello dove in realtà mai l’avevano perdonata per il “tradimento” – si era dedicata all’insegnamento e recentemente era stata nominata docente universitaria a Canberra.

Il funerale verrà celebrato in Italia.

