Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi e il titolo mondiale davanti a Lewis Hamilton con un ultimo giro al cardiopalma.

Un finale come pochi se ne sono visti al Mondiale di Formula 1, con i due contendenti che erano arrivati a quest’ultimo Gran Premio a pari punti. Pronti via Hamilton brucia subito il rivale alla partenza, i due si toccano e il britannico sette volte campione del mondo che taglia la chicane e resta avanti, ma per la direzione della gara non deve restituire la posizione all’olandese.

Hamilton si allontana, dopo il pit stop viene frenato da Perez (compagno di squadra di Verstappen) che consente all’olandese di avvicinarsi. Ma la Mercedes ne ha di più e il britannico, superato Perez, stacca anche Verstappen.

Quando mancano pochi giri al termine e Hamilton ha un largo vantaggio facilmente gestibile (nonostante le gomme più usate) accade l’incredibile. Latifi si schianta in pista ed entra la safety car: si riparte all’ultimo giro, quando Verstappen riesce a piazzare il sorpasso su Hamilton e a mantenere la posizione conquistando il suo primo titolo mondiale.

Sfuma per il britannico l’ottavo trionfo, che gli avrebbe consentito di sorpassare Michael Schumacher.

La Ferrari chiude con un podio grazie al terzo posto di Carlos Sainz.

