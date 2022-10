È la Red Bull di Max Verstappen a conquistare la pole position nel Gp del Giappone di Formula 1, in programma domani sul circuito di Suzuka. Seconda la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, a soli 10 millesimi; l'altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz, ha ottenuto il terzo tempo a 57 millesimi.

"È stato un giro complicato, siamo arrivati vicinissimi a Verstappen e domani cercheremo di disputare una bella gara. Sarà un Gran premio combattuto, ma è importante partire bene. Oggi ho avuto un buon feeling con la macchina. Dovrebbe piovere, qui a Suzuka, vediamo come si metteranno le cose. Penso che domani assisteremo a un bello spettacolo", è stato il commento di Lecler.

“Ho effettuato un giro pulito fino all'ultima curva, poi ha avuto un po' pattinamento. Spero che domani le cose vadano bene. Penso che durante il Gran premio arriverà la pioggia, ma non sappiamo quando, e dunque potranno accadere tante cose. Avremo delle opportunità, perché siamo in una bella posizione per lottare contro Verstappen", ha detto invece Sainz.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata