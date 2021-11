Lutto nel mondo dello sport. All’età di 79 anni è morto Frank Williams, fondatore del famoso team di Formula Uno che porta il suo nome.

La notizia è stata data dallo stesso team.

La scuderia creata da Frank Williams negli anni Settanta ha vinto 16 titoli mondiali tra il 1980 e il 1997, nove per i costruttori e sette per i piloti.

Mostro sacro dei motori, classe 1942, l'imprenditore inglese è stato egli stesso pilota. Era in sedia a rotelle dal 1986, in seguito a un incidente d’auto avvenuto in Costa Azzurra.

Molti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per salutare sir Frank. Tra i tanti, quello di Flavio Briatore, ex direttore del team Renault di Formula Uno: “Oggi ci ha lasciato uno dei più grandi della Formula 1, Sir Frank Williams. Da lui ho imparato molto e con il tempo siamo diventati amici, condividendo gli anni più belli e intensi della Formula Uno. Ciao Frank, ci mancherai!”.

