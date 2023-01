Settore ospiti vuoto domenica allo stadio “Vanni Sanna” per la gara fra Torres e Cesena. La Prefettura di Sassari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città e nella provincia di Cesena, e l’annullamento con rimborso dei tagliandi già venduti.

Il provvedimento è stato preso perché la gara, terza di ritorno della serie C, viene considerata a rischio per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Va ricordato che domenica scorsa ci sono stati violenti scontri a Cesena fra i tifosi della squadra di casa e quelli del Rimini, prima del derby romagnolo. Per disperdere il centinaio di persone coinvolte sono dovute intervenire le forze d'ordine in tenuta antisommossa.

Il Governo inoltre ha deciso di dare un giro di vite dopo gli accesi scontri in autostrada tra ultras della Roma e del Napoli.

Per quanto riguarda intanto il mercato, seconda uscita: lascia Sassari l'attaccante Simone Sorgente che viene ceduto a titolo definitivo all'Aquila Montevarchi.

