Dopo la sfida alla “big” Carrarese, all’orizzonte dell’Olbia si staglia lo scontro diretto con l’Ancona. Un appuntamento da non fallire per provare a risalire in classifica, dove la squadra di Marco Gaburro è penultima con 20 punti a 14 giornate dalla fine del campionato di Serie C.

«Quella dell’Ancona è una situazione molto diversa da quella della Carrarese», ha esordito oggi l’allenatore dei bianchi prima di partire per le Marche, dove l’Olbia, reduce dalla sconfitta di Carrara, arrivata dopo il successo casalingo sull’Arezzo, affronterà domenica, a partire dalle 14, un avversario che la precede nel Girone B con 5 punti di vantaggio. «La posta in palio è alta per noi come per loro, ma forse per loro di più. Hanno giocato col 3-5-2 le ultime sei partite anche se il loro allenatore ha sempre preferito il 4-3-3, per cui dovremo essere pronti a tutte le situazioni», ha aggiunto Gaburro.

«I numeri dicono che l’Ancona è una squadra in difficoltà, ma ha un attacco molto forte e la grande capacità di vincere i duelli. Ha problemi di distanza e nel difendersi in una certa maniera, e noi – conclude – dovremo farci trovare pronti, sapendo che più loro spingono, più possono essere attaccati in un certo modo e viceversa».

