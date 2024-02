Tra Olbia e Virtus Entella finisce 1-1. Dopo le sconfitte di Carrara e Ancona, la squadra di Marco Gaburro rompe il digiuno di punti strappando un pareggio in rimonta alla formazione ligure, ospite al “Nespoli” nel turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata di ritorno di Serie C.

Dopo un buon primo tempo, terminato 0-0, la partita si sblocca nella ripresa quando al 20’ Corbari infila Rinaldi capitalizzando l’involontario assist dal fondo di Mordini. I bianchi, però, non ci stanno, e al 31’ pareggiano i conti con Cavuoti su azione personale. Col punto conquistato stasera contro l’Entella i galluresi salgono a quota 21 in classifica, ma per salvarsi serviranno ben altri risultati.

A partire da domenica prossima, quando l’Olbia andrà a far visita alla matricola Pineto, che nel Girone B gode di miglior salute e classifica.

