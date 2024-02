L’Olbia partirà stanotte per la Toscana, dove domenica, a partire dalle 16.15, affronterà la Carrarese in occasione della 5ª giornata di ritorno di Serie C.

Così Marco Gaburro ha anticipato di un giorno la conferenza stampa pre gara, durante la quale ha spiegato: «Affrontiamo un avversario diverso da quello di domenica scorsa, e quindi in campo faremo cose diverse da quelle fatte contro l’Arezzo, ma essendo solo all’inizio del nostro percorso dobbiamo pensare innanzitutto a noi stessi, attaccandoci alle cose che ci ha dato la prima partita in termini di indicazioni sulla nostra maggiore compattezza e aggressività».

Ispirarsi anche al risultato, un 1-0 che è valso ai bianchi un successo che mancava da 3 mesi e 3 punti utili ad abbandonare l’ultimo posto in classifica, non guasterà. A dispetto del valore della Carrarese, quarta forza del Girone B, reduce dal 5-1 alla vice capolista Torres. «Tutte le partite sono difficili ma vanno preparate con lo stesso obiettivo dei 3 punti, anche perché, tolto il Cesena, sono convinto che si possano fare punti contro tutti, Carrarese compresa», sottolinea l’allenatore dell’Olbia. «Troveremo una squadra che, più che fare tanti gol, ne prende pochi, una squadra strutturata, che copre bene l’ampiezza. Però, qualcosina concede in certe situazioni, e noi dobbiamo essere bravi a crearle evitando di andare dietro al ritmo che dettano loro, sennò – avverte Gaburro – diventa difficile».

