A 5 giorni dalla scadenza del termine per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, l’Olbia si ritrova a vestire i panni della spettatrice interessata: eventuali defezioni, infatti, permetterebbero al club gallurese, impegnato in questi giorni nel pagamento di stipendi e oneri vari in vista della fatidica data del 4 giugno e nell’individuazione del nuovo allenatore, di presentare la domanda di ripescaggio.

La retrocessione diretta in Serie D colloca i bianchi in seconda linea rispetto alle squadre retrocesse ai playout (vale a dire Fiorenzuola, Recanatese, Virtus Francavilla e Monterosi), ma intanto bisognerà capire chi presenterà la domanda e quanti saranno i posti disponibili. Tra le retrocesse dalla Serie B spicca (nonostante le smentite) il Lecco, mentre tra le neo promosse il Club Altamura avrebbe qualche problema con lo stadio, anche se nelle ultime ore è emersa la possibilità di giocare le gare casalinghe al “San Nicola” di Bari.

Quanto all’Ascoli, altro club retrocesso dalla Serie B, e alle “sopravvissute” Foggia e Turris, si attendono le nuove proprietà, sebbene, stando alle ultimissime notizie, per marchigiani e campani l’iter per completare l’iscrizione non sarebbe a rischio. Qualcosa di più, in un senso (esclusioni) o nell’altro (organico al completo), potrebbe emergere nei prossimi giorni, nella consapevolezza che il primo posto libero per il ripescaggio spetterà comunque al Milan, pronto ad approdare in Serie C con la sua Under 23.

