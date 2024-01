Le due sarde della Terza Serie in diretta sulla tv nazionale. Il derby Torres-Olbia in programma domenica 21 gennaio alle 16 sul campo del "Vanni Sanna" sarà trasmesso in diretta su Rai 2.

Scelta non certo casuale per tanti motivi. Anzitutto la serie C sta raccogliendo un numero sempre maggiore di spettatori. Il derby sardo è da sempre capace di richiamare tanti tifosi: facile intuire che si andrà verso i 5mila spettatori, visto che le medie abituali dello stadio sassarese si aggirano intorno ai 4mila.

All'andata per la verità è stato un derby poco incerto: 3-0 per i rossoblù sassaresi con doppietta di Scotto e rete di Liviero. C'è da scommettere però che questa volta la squadra gallurese cercherà di rendere la vita più dura alla vice capolista, come già dimostrato contro la capolista Cesena, con una sconfitta con lo scarto minimo.

