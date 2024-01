Olbia a caccia della svolta. Domani, il nuovo tecnico Marco Gaburro verrà presentato ufficialmente, per debuttare poi sulla panchina dei bianchi domenica, nel match casalingo con l’Arezzo della 4ª giornata di ritorno di Serie C.

E chissà che non sveli subito le sue intenzioni sull’impronta che vuole dare a una squadra precipitata al penultimo posto con 17 punti nel Girone B, in crisi di risultati e di autostima. Specializzato in promozioni dalla Serie D, l’ex Rimini è stato ingaggiato dal club gallurese per sostituire l’esonerato Leandro Greco e salvare la Serie C, in cui i bianchi giocano da 8 stagioni. E non potrà perdere tempo: già la sfida con l’Arezzo, nono in classifica con 29 punti, è una sfida da vincere per spezzare il lungo digiuno di punti, arrivato a 6 gare, e di gol, che dura addirittura da 8 giornate. E dare così una scossa all’ambiente.

Sul piano del modulo, Gaburro predilige il 4-3-3, ma non disdegna il 4-3-1-2: a Olbia il 50enne tecnico veneto trova una squadra bell’e fatta, ma non è escluso che riesca a ottenere un rinforzo dal mercato di riparazione, che chiuderà i battenti giovedì.

© Riproduzione riservata