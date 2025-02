«Yerri Mina potrebbe chiudere la sua esperienza al Cagliari». È l’indiscrezione che circola sui siti di sport sudamericani e su molti siti nostrani di calciomercato, secondo cui il difensore colombiano sarebbe entrato nel mirino dell’Atletico Mineiro.

Il contratto del difensore colombiano scade il prossimo 30 giugno e da quanto filtra il club brasiliano avrebbe già contattato l’entourage del giocatore per un incontro finalizzato alla stipula di un pre-contratto.

Per Mina si tratterebbe di un ritorno in Brasile: in carriera ha infatti già vestito la maglia del Palmeiras tra il 2016 e il 2018.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata