Inizia oggi, col primo turno della fase a gironi dei playoff, la post season del campionato di Serie C, mentre domenica sarà la volta dell’andata dei playout. Ed è su questi che l’Olbia accenderà i riflettori.

Le antagoniste in chiave ripescaggio, per il quale il club gallurese sta preparando la domanda, arriveranno anche e soprattutto dagli spareggi salvezza, che coinvolgeranno Novara e Fiorenzuola nel Girone A, Vis Pesaro e Recanatese nel Girone B e Potenza e Monterosi da una parte e Monopoli e Virtus Francavilla dall’altra per il Girone C.

Contemporaneamente, si lavora al progetto tecnico, col primo tassello del direttore sportivo. Il nome forte è quello di Francesco Filucchi, ex dirigente di Lecco, Chiasso e Brescia, nonché figlio d’arte di Stefano, già vice presidente del Cagliari dal 2014 al 2020, e, prima ancora, vice direttore generale dell’Inter. L’annuncio del nuovo diesse potrebbe arrivare in settimana, ufficializzando il divorzio da Tomaso Tatti, all’Olbia dalla stagione 2019/20. Dopodiché sarà la volta dell’allenatore.

Vero è che, a stagione ancora in corso, ragionare in termini di squadra non sarà facile per i bianchi, che puntano con decisione al ripescaggio, dopo l’amara retrocessione diretta arrivata dopo 8 anni consecutivi tra i professionisti, con un occhio e mezzo al campionato di Serie D. Al quale, oggi come oggi, sono destinati.

© Riproduzione riservata