Marco Gaburro dice che rispetto alle tre precedenti partite contro la Virtus Entella la “sua” Olbia «ha fatto quattro passi avanti dal punto di vista fisico, di mentalità e tattico». E dal momento che ieri contro i liguri i bianchi stavano perdendo, il punto conquistato nell’1-1 del “Nespoli” se lo tiene stretto.

Di buono c’è anche che, avendo accorciato sul quintultimo posto (-7), dopo il turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata di ritorno di Serie C i galluresi sono rientrati in corsa per i playout. Per il resto, la salvezza diretta ha bisogno di vittorie. Cosa di cui Gaburro è perfettamente consapevole, tant’è vero che definisce la prestazione offerta contro l’Entella “un punto di partenza”.

Intanto, l’Olbia si gode il gol di Cavuoti: sua la rete dell’1-1 in risposta al vantaggio degli ospiti, firmato da Corbari, il tutto nella ripresa. Un gol frutto di una bella azione personale, e passi se il tiro non era irresistibile e il portiere avversario ci ha messo del suo: dopo tanto tempo, i bianchi sono riusciti a capitalizzare la reazione. E tanto basta per preparare con maggiore convinzione la prossima sfida in casa del Pineto.

