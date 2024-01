Via da Cagliari alla volta di Como, a titolo definitivo. Mancava solo il comunicato ufficiale, è arrivato: Edoardo Goldaniga lascia la Sardegna.

Arrivato nell’Isola a gennaio 2022, «ha vestito la casacca rossoblù per 49 volte tra campionato e Coppa Italia. Rimasto in Sardegna per inseguire il pronto ritorno in Serie A», ricordano dal club di Sa Ruina, «sarà tra gli artefici dell’immediata risalita nella massima serie, garantendo professionalità, esperienza e massima dedizione alla causa al centro della retroguardia, diventando passo dopo passo un riferimento dentro e fuori dal campo».

Il Cagliari Calcio «lo ringrazia per tutto ciò che ha portato in dote in questi anni e gli augura il meglio per il futuro. Buon proseguimento di carriera, Edoardo», è il messaggio del club.

(Unioneonline/E.Fr.)

