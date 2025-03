Vieira senza tre titolari venerdì sera a Cagliari.

Mancheranno Mattia Bani, Morten Thorsby e Vitinha, un giocatore per ruolo.

Il difensore centrale si è fermato domenica scorsa contro l’Empoli per un problema muscolare, gli accertamenti hanno evidenziato una lieve lesione del flessore che lo costringerà a saltare le prossime due gare.

Niente da fare anche per Thorsby e Vitinha, che non ce la fanno a rientrare in tempo per il match della Domus.

Assente anche Ahanor, alternativa sulle fasce. Il Genoa, che con la gestione di Vieira si è portato a un rassicurante +9 sulla terzultima, riprenderà domani gli allenamenti al Signorini dopo il giorno di riposo concesso oggi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata