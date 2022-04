"Penso sempre partita dopo partita. Contro il Sassuolo non dovremo commettere gli errori delle ultime uscite. Dobbiamo essere propositivi e avere la testa giusta perché affrontiamo una squadra che gioca bene a calcio, sarà importante saper leggere i momenti della gara”.

Così Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida contro il club emiliano, altro match decisivo in chiave salvezza.

"Ho parlato tanto con i ragazzi in settimana – ha aggiunto il mister del Cagliari Calcio – e sono convinto faranno una prestazione gagliarda per raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo".

"Contro il Sassuolo – ha proseguito - avremo bisogno dell'apporto di tutti: gli undici che iniziano più i quattro o cinque che entreranno a partita in corso. I giocatori sanno già che ci saranno staffette in tutti i ruoli per avere una squadra che va a mille per tutti i novantacinque minuti, consapevoli che fino all'ultimo il risultato può essere stravolto. Il Sassuolo ha giocatori di qualità in tutti i reparti, per noi è importante mantenere gli equilibri, subire poco e fare un gol in più dell'avversario".

"In passato – ha sottolineato il tecnico – ci è capitato di aver dominato per novanta minuti e poi di essere stati puniti da un unico e isolato episodio, penso per esempio alle sfide con Salernitana o Venezia. Gli incontri possono essere condizionati da numerose variabili e a noi spesso le cose non sono girate per il verso giusto: sono sicuro meritassimo più punti nel girone d'andata. Il passato però purtroppo non si può cambiare, il futuro invece lo decidiamo noi: lotteremo per restare in questa categoria".

Poi il punto sulla rosa: "Il rientro di Rog ci permette di aumentare la qualità offensiva in mediana e di avere un giocatore che può ricoprire più ruoli a centrocampo. Joao Pedro è tornato al gol e le ultime due reti sono state di pregevole fattura, anche se sono sicuro le avrebbe volentieri scambiate con dei punti in classifica. Bellanova proverà a recuperare ma se non dovesse farcela verrà sostituito alla grande: per noi ora conta solo il Cagliari", ha concluso Mazzarri.

