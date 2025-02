Nuovo appuntamento per il Cagliari Primavera che domani scenderà in campo al Viola Park (ore 13) contro i coetanei della Fiorentina. Lo stesso match si è giocato dieci giorni fa in Coppa Italia, dove i rossoblù hanno conquistato il passaggio del turno, raggiungendo la semifinale della competizione. Ma la capolista Viola è sempre un cliente scomodo e ragazzi di Pisacane lo sanno. E proprio il tecnico ha commentato così lo scontro contro i toscani: «Sappiamo cosa ci aspetta. La Fiorentina è prima in classifica, ha numeri impressionanti e sta dimostrando di essere una grande squadra. Li abbiamo già affrontati due volte quest’anno: abbiamo vinto in casa e superato contro di loro il turno di Coppa Italia, accedendo alla semifinale. È normale che ci aspettino con qualcosa in più del solito da mettere in campo, ma anche noi arriviamo pronti e vogliosi di continuare su questa strada. Veniamo da una vittoria importante contro il Cesena, una partita tosta in cui abbiamo saputo soffrire e portare a casa i tre punti. Questo è un segnale di maturità».

Gli isolani dovranno fare i conti contro le assenze di Achour, Simonetta e Soldati ma questo non dovrà essere un alibi. Pisacane si aspetta infatti carattere e determinazione da parte di ogni suo singolo giocatore: «I ragazzi che non saranno con noi sono giocatori importanti, ma chi scenderà in campo avrà l’occasione di dimostrare che il valore della squadra va oltre i singoli. Nel calcio, come nella vita, le difficoltà esistono per essere superate. E chi ha la mentalità forte, chi sa trasformare gli ostacoli in opportunità, alla fine arriva sempre più lontano. Questo gruppo ha già dimostrato di avere carattere, e domani mi aspetto di vedere esattamente questo: una squadra che va in campo con personalità, con fame e con la voglia di prendersi il risultato».

Ma che partita sarà contro i giovani di Galloppa? «Sappiamo che sarà una battaglia, ma siamo pronti a lottare. Rispetto per la Fiorentina, sì. Paura, mai!», ha concluso l'allenatore dei cagliaritani.

