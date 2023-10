Lotta contro il tempo per Claudio Ranieri per recuperare Zito Luvumbo in vista del match contro la Roma di domenica. Anche oggi l’angolano ha lavorato a parte, ed è da considerarsi a rischio per il match dell’Unipol Domus.

L’attaccante non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva fermato nel corso del turno infrasettimanale di mercoledì 27, la sconfitta per 3-1 contro il Milan.

Buone notizie, invece, sul fronte Jankto. Il centrocampista è tornato in gruppo e si candida per essere a disposizione per la sfida ai giallorossi: difficilmente dal 1’ (non scende in campo da oltre un mese), ma è possibile ipotizzare un suo impiego a gara in corso.

Come Luvumbo, lavoro personalizzato anche per Mancosu e Capradossi.

