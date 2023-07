Qualcuno, in coda, dice di essere il numero 200. Allo store di piazza L’Unione Sarda si lavora senza sosta per consegnare i primi abbonamenti per la stagione 2023-24 del Cagliari. La vendita è iniziata ieri, quando son stati staccati i primi tagliandi in prelazione, per i tifosi già abbonati nello scorso campionato, che hanno potuto scegliere se confermare il proprio seggiolino o occuparne un altro, tra quelli a disposizione.

Si andrà avanti sino al 18 poi, dal 20, partirà la vendita libera, con un nuovo assalto alla biglietteria.

Ma intanto, oggi, in tantissimi hanno sfidato il caldo e la fila, munendosi di pazienza e attendendo per ore per ottenere il proprio abbonamento. Almeno sino alle 20, quando lo store chiuderà, rinviando l’appuntamento a domani.

