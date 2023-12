Il primo spareggio-salvezza non ha sorriso al Cagliari, con la sconfitta contro l’Hellas Verona. A distanza di sette giorni, una nuova-sfida chiave per i rossoblù, che ospitano l’Empoli all’Unipol Domus. I toscani sono un’altra diretta concorrente dei sardi, con un punto in meno in classifica. Fischio d’inizio alle 15. Queste le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici, Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Deiola; Viola; Lapadula, Pavoletti. All. Ranieri

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

