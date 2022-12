E’ morto a Salerno Robert Anthony Boggi, ex direttore di gara internazionale. Aveva 67 anni.

«Cordoglio dell'Associazione Italiana Arbitri per la scomparsa di Boggi», scrive l’Aia.

In carriera aveva collezionato 119 partite in Serie A dove aveva esordito nel 1990. Dal 1996 (anno in cui vinse anche il Premio Mauro) al 1999 era stato inserito nelle liste Fifa come internazionale.

Successivamente, oltre a lavorare come osservatore Uefa e in Serie A, fu anche designatore di Serie C.

