Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 33/a volta nella sua storia e l'11/o anno di seguito.

Ma il titolo di Musiala (autore del gol scudetto all'89', appena cinque minuti dopo essere entrato in campo) e compagni è dovuto soprattutto al suicidio sportivo del Borussia Dortmund. I gialloneri, prima di quest'ultima giornata di campionato, avevano due punti di vantaggio sui bavaresi ma oggi non sono andati oltre il pari per 2-2, raggiunto al 96' con Sule, in casa contro il Magonza. Il Bayern, invece, grazie alla prodezza di Musiala, ha vinto per 2-1 contro il Colonia e quindi raggiunge il Borussia in testa alla classifica, con 71 punti.

Così, per assegnare il titolo, è entrata in ballo la differenza reti che ha favorito il Bayern (+54 contro il +39 del Borussia). E' quindi la squadra di Monaco a conquistare il suo 33/o ìMeisterschale, mentre il Dortmund rimane a 8 titoli (dietro anche al Norimberga che ne ha 9) e ora servirà del tempo per smaltire la delusione, compresa quella per il rigore fallito da Haller al 19', che avrebbe potuto cambiare il match di oggi.

