Andrea Pisano e Salvatore Musselli (Skoda Fabia Rally2) sono al comando del 30esimo Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, valido come secondo round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Il pilota osilese è stato protagonista assoluto della giornata del sabato, in cui ha vinto tutte e quattro le speciali in programma, i doppi passaggi sulle prove “Osilo” e “San Lorenzo”. Al momento, l’alfiere di Magliona Motorsport conduce con un tempo di 14’00”5 e ha un vantaggio di 21” su Giuseppe Mannu e di 21”3 su Marino Gessa.

Dopo il riordino notturno a Porto Torres, questa mattina gli equipaggi in gara dovranno percorrere per due volte le speciali di Codrongianos (6,82km, ore 10.35 e 13.55), Muros-Ossi (6,55, 11.05 e 14.25) e Usini (11,35km, ore 11.35 e 14.55). Completato il primo passaggio, alle 12.10 ci sarà un riordino a Sassari, in Piazza d’Italia, e un passaggio in parco assistenza alle 12.55, nel Piazzale Segni. Alle 15.45, dopo la seconda tornata, le vetture faranno di nuovo rotta verso Piazza XX settembre, a Porto Torres, teatro della cerimonia di premiazione.

Pisano e Musselli sono stati i più veloci sulle strade di casa del pilota. In seconda posizione c’è un altro driver osilese, Mannu, che al volante della Skoda Fabia Evo, con Angelo Medas alle note, ha un ritardo di 21”. Nonostante abbiano chiuso tutte le prove in seconda posizione, Gessa e Salvatore Pusceddu, su Skoda Fabia Rs Rally2 hanno un distacco di 21”3, dovuto a un ritardo al controllo orario all’uscita del riordino di Sorso costato loro una penalità di 10”. Nonostante ciò, sono comunque riusciti a precedere di un decimo Antonio Dettori e Marco Demontis, in gara su Skoda Fabia Rs come Maurizio Diomedi e Giuseppe Pirisinu, quinti a 37”5.

Spicca la sesta posizione di Valentino Ledda e Claudio Mele, che si sono ritagliati un posto tra le più potenti Rally2 sulla Renault Clio Rally3 (a 41”3). Alle spalle di Vittorio Musselli e Sergio Farris, navigati rispettivamente dai fratelli Massimiliano e Alessandro Frau, c’è poi la Peugeot 208 Rally4 di Enrico Piu e Gianmario Fodde, noni assoluti e primi tra le “due ruote motrici” davanti a Martinis-Boi, che gareggiano su una delle tre Ypsilon Rally4 che segnano il ritorno della Lancia nei rally in Sardegna.

Nel terzo Rally Internazionale Golfo dell’Asinara Storico, valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, dopo le prime tre prove Marco Casalloni e Giovanni Figoni (Peugeot 205 Rally) conducono con un tempo di 11’56”1 davanti a Enrico Pes di San Vittorio e Nicola Romano (Peugeot 205 Rallye) a 1’14”7 e Massimo Dasara e Ezio Franchini (Bmw 320) a 1’48”6.



Top10 Moderno: 1) Pisano-Musselli (Skoda Fabia Rally2) in 14’00”5; 2) Mannu-Medas (Skoda Fabia Evo Rally2) a 21”; 3) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 21”3; 4) Dettori-Demontis (Skoda Fabia Rs Rally2) a 21”4; 5) Diomedi-Pirisinu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 37”5; 6) Ledda-Mele (Renault Clio Rally3) a 41”6; 7) Musselli-Frau (Skoda Fabia Rs Rally2) a 41”3; 8) Farris-Frau (Skoda Fabia Evo Rally2) a 53”8; 9) Piu-Fodde (Peugeot 208 Gt Line 130) a 1’10”4; 10) Martinis-Boi (Lancia Ypsilon) a 1’15”4.

