Situata nella costa orientale dell’isola Caprera, Cala Coticcio è una delle spiagge più suggestive dell’Arcipelago de La Maddalena e della Sardegna, in un’insenatura formata da graniti rosa di bellezza indescrivibile.

Di natura solitaria e selvaggia, è di piccolissime dimensioni. La sabbia è bianca e fine; il mare verde-azzurro e poco profondo. Affollata di barche e barconi in alta stagione, salvo diverse determinazioni protezionistiche del parco, non è tanto pulita.

COME RAGGIUNGERLA – Da La Maddalena, percorrere la strada per l’isola di Caprera e il museo garibaldino; superare la deviazione per il museo, imboccare (sinistra, nord) la strada che attraversa il centro dell’isola da sud a nord, e percorrerla fino alle falde settentrionali della cima principale, il M. Teialone.

Lasciare l’auto e cercare sulla destra (est) un sentiero poco individuabile, percorrerlo (in forte discesa), trovare una scalinata di origine militare, continuare tenendosi verso destra (sud), superare una sella rocciosa e raggiungere, non senza qualche difficoltà, le due spiaggette della Cala.

Soprattutto se si considera la via di ritorno del percorso a piedi, molto ripida, è più opportuno e semplice raggiungere questa zona via mare.

È necessario informarsi alla direzione del Parco sui limiti alla visita della località.

