Serena Caredda, 18 anni, originaria di Senorbì, è la “Ragazza per il cinema 2022”. Ha ottenuto il riconoscimento nel corso della finale nazionale al Teatro Antico di Taormina.

“Sono emozionata, ma felicissima. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno assicurato un aiuto fondamentale in questa avventura. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto. Quest’anno ho voluto riprovare. Ancora devo metabolizzare, non ci credo ancora”, sono le parole pronunciate dalla nuova "Ragazza per il cinema” dopo la proclamazione.

Serena Caredda ha avuto il sostegno del tutor Francesco Locci dell’Agenzia “Fashion Squad Agency” e responsabile regionale del premio “Una ragazza per il cinema”. Studia al liceo "Foiso Fois" di Cagliari in linea con il suo interesse per l’arte e la musica .

"Ragazza per il cinema – afferma il patron Nazionale Antonio Lo Presti – nasce con l’obbiettivo di individuare, attraverso le numerose selezioni, nuovi talenti che possono trovare spazi significativi nel mondo dello spettacolo, della moda, del cinema, della pubblicità e della televisione”.

