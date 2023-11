Chi ha sempre avuto una passione sfrenata per il cinema horror non può esimersi dal riconoscere Sam Raimi come un punto di riferimento imprescindibile per il genere. Il cineasta americano viene ricordato innanzitutto per il debutto sensazionale riscosso col classico del 1981 “La Casa”, un titolo rivoluzionario divenuto seminale per gli esperimenti futuri “La Casa 2” del 1987 e il film del 92 “L’armata delle tenebre”. Oltre che per le scelte di regia, il merito del suo successo va in buona parte attribuito alla partnership consolidata insieme all’amico e attore Bruce Campbell, che ancora oggi vede i due prendere parte attiva a progetti inediti.

E forse pochi sanno che a Raimi dobbiamo le iconiche serie fantasy “Hercules” e “Xena: principessa guerriera”, divenute un appuntamento fisso per tutti i figli della generazione y, che i più nostalgici ricorderanno di sicuro. Il nome del regista è però rimasto impresso negli ultimi anni soprattutto grazie ai traguardi raggiunti con la fortunata trilogia dell’Uomo Ragno, cominciata col primo “Spiderman” del 2002. Un record di incassi mai visto prima - e un’alta qualità degli effetti speciali oltre che nella scelta dei protagonisti - consacrarono la serie a fenomeno di massa senza precedenti tanto da favorire la nascita dei cinecomic moderni, probabilmente il genere cinematografico attualmente più popolare e redditizio sul mercato.

Dopo il convincente “Drag Me To Hell” il regista è tornato nuovamente coinvolto nell’universo fumettistico con “Doctor Strange nel Multuverso della Follia” ed è al momento impegnato nelle riprese del remake di “Magic”, titolo di Sir. Richard Attenborough del 1978.

Ma per chi rimpiange la fase più esuberante e ispirata del cineasta, pare siano finalmente giunte buone notizie: il noto scooper cinematografico Daniel Richtman ha recentemente rivelato del coinvolgimento di Raimi per la realizzazione di un nuovo film horror intitolato “Send Help”, prodotto da Sony Pictures. Descritto un po’ come “Misery che incontra Cast Away”, il titolo godrà anche del lavoro a quattro mani di Mark Swift e Damian Shannon alla sceneggiatura - creatori del reboot di “Venerdì 13” - ed è stata già resa disponibile da Ritchman una breve sinossi:

«I protagonisti sono Linda, un'impiegata, e il suo irritante capo, Bradley. Durante un volo d'affari il loro aereo precipita su un'isola e solo loro ne escono vivi. Linda ha grandi capacità di sopravvivenza, il che significa che è l'unica speranza per Bradley di rimanere in vita».

Pur non dispondendo di ulteriori informazioni, scoprire che il cineasta tornerà nuovamente a dirigere un horror non può che mandare i fan in visibilio. D’altronde lo stesso Raimi affermò tempo addietro che sarebbe stato ben disposto a realizzare un’altra storia tratta dal franchise “La Casa”. Anche le terrificanti avventure di Ash Williams potrebbero dunque considerarsi ancora in corso d’opera, e ricordiamo bene in questo senso dichiarazioni di Raimi concesse ai microfoni di Empire:

«Adoro lavorare con Bruce e Rob. Mi piace essere supportato da loro in veste di produttore, ma al tempo stesso mi piace lavorare con loro da regista. Spero ci sia la possibilità di realizzare un'altra storia». Anche considerando le più recenti affermazioni di Campbell - che si riterrebbe ormai troppo vecchio per tornare ad interpretare Ash - i presupposti per molto altro cinema di qualità firmato Raimi ci sono tutte. Resta solo da chiarire le tempistiche dei progetti e augurarsi di ricevere nuove informazioni nel più breve tempo possibile.

