Via alla terza serata del Festival di Sanremo.

Tornano sul palco tutti i 28 artisti in gara: a valutarli, questa volta, la giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il televoto, con un peso al 50%. Sarà poi stilata una media tra questa votazione e quella precedente della sala stampa e verrà definita una nuova classifica complessiva.

Problemi tecnici durante l’esibizione di Gianluca Grignani, che ha interrotto la performance per difetti di audio in cuffia, mentre Lazza è sceso dal palco per regalare i fiori di Sanremo alla mamma seduta in galleria.

Accanto ad Amadeus e Morandi, la co-conduttrice di questa sera è la regina del volley Paola Egonu che come preventivato ha dedicato il suo monologo al tema del razzismo: «Perché mi chiedono se sono italiana, perché mi sento diversa? Con il tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità. Perché io sono io? Perché io sono io».

E ancora: «Sono stata accusata di vittimismo e di non aver rispetto del mio paese e questo solo per aver mostrato le mie debolezze: amo l’Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo. Sono quella che spesso ha sbagliato gli appuntamenti importanti: sono più le finali che ho perso di quelle che ho vinto ma questo non fa di me una perdente così come non lo è chi prende un brutto voto a scuola e nemmeno chi arriva ultimo in classifica qui, a Sanremo».

Superospiti d'onore i Maneskin, reduci dalla delusione dei Grammy, ma anche da una cavalcata trionfale oltre oceano partita proprio dall'Ariston.

La band romana ha infiammato il tempio della musica italiana con “I wanna be your slave”, “Zitti e buoni”, “The loneliest” e “Gossip”. Quasi un concerto rock, impreziosito da Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, Audioslave e Bruce Springsteen And The E Street Band.

«Qui ci sentiamo a casa», le loro parole, con Amadeus che li introduceva come «i nostri fantastici ragazzi».

Morandi torna a cantare: dopo la performance storica con Massimo Ranieri e Al Bano è il momento di Sangiovanni, con cui rispolvera “Fatti mandare dalla mamma”, che compie 6o anni, nella versione 2.0 prodotta da Shablo.

Sul Suzuki Stage in piazza Colombo Annalisa, sul palco sul mare della Costa Smeralda Guè Pequeno che, al contrario di Fedez, non fa scherzi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata