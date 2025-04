Le dita che corrono sulla tastiera per dare vita ad una melodia capace di arrivare fino al cuore. Un suono e un talento che hanno colpito la giuria al primo concorso italiano per giovani pianisti intitolato a Čajkovskij, un evento prestigioso dedicato al 185° anniversario della nascita del celebre compositore russo che ha visto protagonista Maryam Frigo, giovanissima talentuosa pianista, di appena 12 anni, della scuola media dell'Istituto Comprensivo 2 "Don Antonio Sanna" di Porto Torres, allieva della insegnante Olesya Romanko.

La sua performance, caratterizzata da intensità e precisione, le è valso il diploma di merito, un riconoscimento importante che premia il suo impegno e la sua passione per la musica. Un successo che vale il doppio per una ragazza che nel cassetto dei sogni aspira a perfezionare la sua tecnica. Nessuna esitazione nell’esibizione della prima prova, neppure sbavatura ma determinata e raffinata nella seconda, così Maryam ha brillantemente superato il primo esame online accedendo al secondo test che si è svolto in presenza il 6 aprile scorso, esibendosi insieme ad altri dieci partecipanti, finalisti della prestigiosa manifestazione.

All’interno della splendida sala di Casa Russa a Roma, situata nel suggestivo palazzo storico Santacroce, Maryam si è esibita davanti alla giuria, dimostrando grande tecnica musicale. «Un risultato che riempie d'orgoglio la sua scuola, la sua insegnante e tutti coloro che accompagnano con entusiasmo il suo percorso», sono le dichiarazioni dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che non hanno esitato a complimentarsi con la ragazza per la straordinaria esperienza e per il brillante traguardo raggiunto.

