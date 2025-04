Tutto pronto per “Note sotto la Torre – Pasquetta in musica per l’Asinara”, la festa che il 21 aprile trasformerà la città di Porto Torres in un grande palcoscenico con l’ospite d’eccezione Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna.

Il cuore pulsante della giornata, sarà lo spazio verde sotto la splendida Torre Aragonese. Oltre al concertone sono in programma numerose iniziative pensate per valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico, archeologico e ambientale della città e dell’isola dell’Asinara.

Il calendario degli eventi è stato completato con gli ultimi accorgimenti, a partire dall’apertura straordinaria, dalle 9 alle 13, dell’Antiquarium Turritano Porto Torres e dell’area archeologica di Turris Libisonis. Alle 13 nella piazza Garibaldi il momento musicale con la Bianchi e Berny Band, a cui seguirà alle 14 vicino al Palazzo del Marchese “The Two Pop’s”.

Alle 15 sempre nel corso Vittorio Emanuele (fronte bar Da Marco) i Dr Unkers Rock Band e alle 16 in piazza Garibaldi il Dj Marco Russo. Alle 17, a salire sul palco allestito nello spazio verde che circonda la Torre Aragonese, sarà il cantautore e attore romano Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna.

La serata si concluderà con la musica di Mirko Serra Dj in piazza Colombo.

La manifestazione prenderà il via già dal mattino con l’apertura della grande area pedonale che dal corso Vittorio Emanuele si estenderà fino a via Mare ospitando bancarelle, mercatini dell’artigianato e dell’ingegno e chioschi per la somministrazione di cibo e bevande. L'area verde di piazza Colombo, inoltre, ospiterà per tutta la giornata gli stand degli operatori del Parco dell’Asinara che sarà promosso attraverso le installazioni artistiche realizzate dalla ditta Arcobaleno e dedicate al ricco e singolare patrimonio faunistico e floreale dell’isola. Intanto saranno proiettati su un maxischermo scatti fotografici e filmati delle sue bellezze naturalistiche messi a disposizione da Daniele Amato. Per il divertimento dei più piccoli saranno installati giochi gonfiabili in piazza Eroi dell’Onda. Anche quest’anno è prevista la partecipazione del Vespa Club Porto Torres che curerà una mostra statica nell'area tra la piazza Umberto I e la chiesa della Beata Vergine della Consolata.

