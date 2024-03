«Grazie a tutti per i messaggi di supporto e incoraggiamento». Con queste parole Maria Grazia Basciu di Senorbì ha voluto ringraziare le tante persone che – per sei serate consecutive – hanno seguito la sua partecipazione al programma televisivo “L’Eredità” trasmesso su Rai Uno. Nel game show condotto da Marco Liorni si sfidano sette concorrenti in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l'imperdibile Ghigliottina.

La comunità di Senorbì, quasi 5000 abitanti nel cuore della Trexenta, ha fatto il tifo per Maria Grazia Basciu, e si è sentita inorgoglita per le sei volte che la concorrente si è confermata campionessa del programma. Questi sono solo alcuni dei commenti comparsi nella popolarissima pagina Facebook Sei di Senorbì Se…: «Siamo sempre più orgogliosi di te», «Bravissima e bellissima», «Anche oggi davanti alla tv a tifare per te».

«È stata una bellissima esperienza – ha raccontato la concorrente di Senorbì –. Ringrazio tutti i miei compagni di gioco con i quali abbiamo riso e scherzato, scambiato contatti e fatto programmi per magari incontrarci di nuovo. Grazie alla redazione, a tutto lo staff del programma, truccatrici e parrucchiere per averci fatto sentire un po’ speciali. Sono state sei puntate cariche di emozioni e colpi di scena».

© Riproduzione riservata