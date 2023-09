In attesa dell'uscita del terzo film su Diabolik (26 ottobre) dove interpreterà il criminale in calzamaglia nera quando era ragazzino, Andrea Arru incassa ancora il successo per la serie dedicata ai ragazzi dal titolo "Di4ri".

La seconda stagione delle avventure della classe dove Pietro, interpretato dall'attore ploaghese, è uno dei protagonisti, è balzata in testa alla classifica al secondo giorno di programmazione, superando persino la fenomenale "One Piece" tratta dal celeberrimo manga giapponese. E questo fa ben sperare per il lancio della seconda stagione in tutto il mondo previsto per il 10 ottobre.

Legittimo orgoglio quello dei produttori di "Di4ri" visto che si tratta di una serie italiana creata da Simona Ercolani e prodotta da Stand By Me per Netflix Italia.

Legittimo orgoglio per Andrea Arru, che continua a raccogliere premi e consensi e popolarità: al Giffoni Film Festival è stato accolto come una star. Il sedicenne attore ploaghese è ormai l'attore giovanissimo più richiesto in Italia.

