Il “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos non smette di attirare consenso tra i più curiosi, come tra quelli ovviamente che hanno acquisito nel tempo la giusta dimestichezza col suo cinema ricercato, che non passò inosservato già dai primi progetti - citando ad esempio “Dogfoot” e “The Lobster” - fino al riconoscimento più diffuso e sostanziale avvenuto dopo il plauso dell’Academy per “La favorita”, valendo a Olivia Coleman la statuetta alla miglior attrice protagonista. Ancora in testa nel nostro paese fra i titoli più visti in sala, buona parte del suo successo dipende anche dal passaparola succeduto alle premiazioni che si son svolte nei festival più prestigiosi: dal Leone D’Oro vinto alla Mostra di Venezia ai Golden Globe per il miglior film e la miglior interpretazione femminile in una commedia, in attesta dei tanto chiacchierati Oscar che vedono il titolo porsi, con ben undici candidature, più agguerrito che mai. Registrando attualmente oltre 50 milioni di dollari d’incasso globale, “Povere Creature!” continua imperterrito la sua scalata verso il riconoscimento che merita.

Ma è da un po’ di tempo che cominciano a circolare informazioni sul prossimo titolo del director, e lo scorso dicembre abbiamo scoperto che il nome provvisorio del film, conosciuto inizialmente come “AND”, è stato cambiato in “Kind of Kindness”. Il progetto sancisce la quarta collaborazione tra il duo creativo Yorgos Lanthimos\Emma Stone, che ha dimostrato anche col film attualmente in sala di funzionare magnificamente, tanto per le esigenze espressive del regista quanto per gli spunti interpretativi di cui gode l’attrice. Oltre alla Stone troveremo nel cast molti altri volti visti in passato, senza che manchino alcune nuove scelte particolarmente interessanti. Sono stati confermati per il momento Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Hunter Schafer, Hong Chau e Mamoudou Athie. Notizie ancor più fresche giungono direttamente da Emma Stone: secondo quanto riportato da FilmUpdates la star avrebbe riferito che i piani prevedono l’uscita del film entro quest’anno, prevedendo che riesca ad debuttare in tempo alla prossima edizione del Festival di Cannes.

Si direbbe insomma che il 2024 sia un anno particolarmente fortunato per coloro che seguono attivamente la filmografia del director. Ed anche lo stesso Lanthimos si sarebbe espresso nel merito. A seguito di un’intervista per il The Guardian ha dichiarato: “Le riprese di Kind of Kindness sono terminate e abbiamo iniziato il montaggio. È un film contemporaneo, ambientato negli Stati Uniti, sono tre storie diverse, con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ogni storia, quindi tutti recitano tre parti diverse. È stato quasi come fare tre film in uno, in realtà. Ma è fantastico lavorare di nuovo con Emma. È molto più facile avere accanto qualcuno che si fida tanto di te e di cui tu ti fidi tanto”. Ma questa straordinaria partnership non finisce certo qui: sono emerse infatti alcune indiscrezioni su un ulteriore progetto che vedrà la luce dopo l’uscita di “Kind of Kindness”. Ancora sprovvisto di un titolo, apprendiamo dall’insider Daniel Ritchman che dovrebbe consistere nel remake del film sudcoreano “Save the Green Planet”. La pellicola originale è un curioso mix di thriller e fantascienza che racconta la storia di Terry, un apicoltore paranoico convinto della presenza di entità extraterrestri provenienti da Andromeda e intente a distruggere la terra. Per impedirlo il giovane rapirà Michelle, una potente dirigente farmaceutica. Stando a Production Weekly le riprese dovrebbero cominciare il prossimo giugno a New York e in Inghilterra. Non rimane perciò che rimanere in attesa di tutti i prossimi sviluppi.

