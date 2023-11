L’inutilità e la stupidità della guerra mostrate attraverso i suoi aspetti più drammatici.

È il tema di “Stupidorisiko – Una geografia di guerra”, la pièce teatrale prodotta da Emergency che andrà in scena a Budoni il 23 novembre alle 10:00 presso il Teatro comunale Andrea Parodi. Interpretato da Francesco Grossi, con la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, lo spettacolo - selezionato all’interno della XIV edizione di Tramedautore, Festival internazionale della nuova drammaturgia - è una critica ragionata e al contempo ironica della guerra.

Una proposta quanto mai attuale che racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, dando voce alle vittime e mostrando i conflitti bellici in tutta la loro stupidità. Partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda, il racconto che andrà il scena sul palco budonese arriva fino alle guerre dei nostri giorni.

In 75 minuti si susseguono in modo cronologico episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra, intervallati dalla storia di un marine che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi. Promosso dall’Amministrazione comunale di Budoni, e dalla delegata alla Cultura, Maria Denise Zirottu, lo spettacolo nasce dall’idea di diffondere e promuovere i valori della pace e della tolleranza, denunciando l’inutilità e il dramma della guerra in ogni sua forma. L’immediatezza del linguaggio teatrale diventa in questo caso un prezioso strumento di divulgazione e valorizzazione del costante lavoro di Emergency.

