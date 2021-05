Francesca Lodo archivia, non senza qualche dispiacere, l’esperienza all’Isola dei Famosi 2021, che si è conclusa con la sua eliminazione al televoto nel confronto con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. E torna felice sui social, per raccontare ai follower la sua avventura in Honduras.

“Esperienza fortissima, ho patito la fame e perso 15 chili” spiega la cagliaritana, classe 1982, nata l’1 agosto sotto il segno del leone.

Eliminata dal televoto all’Isola dei Famosi 2021 nel confronto con Beatrice Marchetti e Roberto “Sono molto felice”, ha raccontato ancora nelle stories di Instagram, dove a proposito dei chili persi ha spiegato: “Sto cercando di recuperarli pian piano, ma sono felice e fiera di me”.

Grande delusione per l’addio al reality a un passo dalla finale: “Mi rode, certo, uscire a due settimane dalla fine…. Mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga con Beatrice e arrivare in finale con lei. Pazienza, è stato bellissimo così”.

Intanto Francesca ricomincia a mangiare. “È un'emozione indescrivibile”, scrive su Instagram mentre gusta il gelato, con grande divertimento dei fan.

