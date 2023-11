Si torna a parlare di “Deadpool 3”, terzo capitolo della trilogia cinecomic con protagonista Ryan Reynolds ispirata al più controverso e sfacciato supereroe Marvel. Prima che terminasse lo sciopero degli attori le voci su questo atteso titolo si son rincorse a lungo, relative soprattutto alla comparsa di nuovi personaggi fra cui - soprattutto - il Wolverine di Hugh Jackman, in una veste a schermo del tutto inedita e molto più simile alla controparte cartacea.

Dopo lo spostamento sulla tabella di marcia di “Capitan America: Brave New World” e di “Blade” - entrambi slittati a un generico 2025 - “Deadpool 3” risulta l’unico titolo Marvel confermato per l’uscita entro il 2024, subendo anch’esso un leggero ritardo con data fissata al 26 luglio. Sappiamo inoltre che le recenti modifiche sulla schedule andrebbero attribuite non solo allo sciopero degli attori, ma soprattutto alla lunga serie di scandali che starebbero ostacolando i piani per i prossimi titoli del catalogo Disney.

Durante l’ultimo incontro con gli investitori, il CEO della compagnia Bob Iger avrebbe garantito una linea operativa differente rispetto al passato, più orientata alla qualità che alla quantità, oltre ad avere in trattativa un taglio di spesa di oltre due miliardi di dollari in vista del prossimo anno. Come se ciò non bastasse, il titolo Marvel Studios appena uscito nelle sale “The Marvels” conferma tristemente il trend negativo segnando la peggior apertura negli ultimi quindici anni per un film del MCU.

In questo quadro complessivo non proprio entusiasmante, a dare un po’ di conforto ci pensano alcune indiscrezioni trapelate di recente. Nuovi dettagli confermerebbero la connessione tra “Deadpool 3”, gli eventi riguardanti il finale della seconda stagione di “Loki” e la TVA, meglio conosciuta come “Time Variance Authority”, l’organizzazione segreta impegnata nel monitorare le varie linee temporali del Marvel Universe.

Lo scoop è ad opera dell’insider MyTimeToShineHello, che sul social X avrebbe svelato in particolare come il finale di “Loki 2” porrebbe le basi per il team-up tra il Mercenario Chiacchierone e Wolverine:

"Gli eventi di Deadpool 3 si svolgono dopo il finale della seconda stagione di Loki. La TVA ha saputo che i Kang si stanno riunendo e che una nuova guerra multiversale sta per iniziare, quindi decide di creare un esercito di eroi del Multiverso, per lo più provenienti da mondi morenti, per combattere il Consiglio dei Kang. Mr. Paradox sostituirà Mobius (che sarebbe dovuto apparire con un cameo in Deadpool 3, ma si è deciso di tagliarlo fuori dalla storia e farlo tornare nei film degli Avengers) e sarà lui a reclutare Wolverine. Deadpool, che è prigioniero della TVA con l'accusa di aver manipolato il tempo in Deadpool 2, viene a sapere del reclutamento di Wolverine e scappa perché a lui non importa della guerra imminente. Il suo piano è quello di convincere Wolverine a venire con lui per diventare migliori amici".

Con simili informazioni si può forse cominciare a sperare che questo attesissimo titolo possa rimettere il filone cinematografico Marvel Studios sui binari giusti. Ricordiamo inoltre che “Deadpool 3”, oltre ad essere il primo titolo Marvel vietato ai minori, è stato scelto per far coincidere l’operazione del MCU coi precedenti titoli realizzati dalla FOX. A questo proposito - come peraltro suggerito dagli spoiler - il regista Shawn Levy si espresse già in passato, rassicurando i fan che i personaggi dell’universo narrativo FOX verranno esplorati ed inclusi nel nuovo ciclo. Dichiarò infatti ai microfoni di Total Film:

"Deadpool e Wolverine sono iconici personaggi Marvel. E, più nello specifico, iconici personaggi Marvel dell'era FOX. Non faremo finta che non sia successo nulla prima, come a voler schioccare le dita e cancellare improvvisamente tutta l'eredità FOX che ha in un qualche modo aperto la strada al MCU. E poi la mia carriera, quella di Ryan e quella di Hugh devono molto a quell'universo".

