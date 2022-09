Timbro basso, voce soul, graffiante. Racconta un aneddoto: "Quando mia madre veniva a svegliarmi rispondevo con un vocione: avevo già capito tutto". E hanno capito tutto anche i giudici del programma talent di Sky, X Factor, che hanno promosso l'esibizione di Martina Baldaccini, 27enne artista di Carbonia, consentendole di accedere ai Bootcamp previsti per la prossima settimana.

Autodidatta e perfezionista, figlia di un musicista (il papà è bassista e chitarrista), ora Martina si trova a Roma per preparare le prossime fasi del talent cui è giunta dopo un'infinita gavetta che l'ha condotta come artista di strada in giro per il mondo, fra cui soprattutto l'Inghilterra.

Ad X Factor si è dovuta cimentare con un brano tutt'altro che abbordabile, "Mi sei scoppiato dentro il cuore", di Mina: "Ho cercato di darle una interpretazione diversa e sorprendente – rivela Martina Baldaccini – ringrazio i giudici, ma il difficile viene adesso".

