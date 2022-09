Una giovane cantante sarda incanta i giudici di X Factor.

Si tratta di Martina Baldaccini, in arte Marla, originaria di Carbonia, che è salita sul palco per presentare una cover di Mina, “Mi sei scoppiato dentro il cuore”.

Un’esibizione toccante che ha colpito la giuria che alla fine si è espressa con quattro sì.

"È come se avessi fatto il cucchiaio di Totti”, ha detto Dargen D’Amico. Eloquente anche il commento lapidario di Fedez al termine della canzone: “Minchia!”, ha esclamato stupito per la voce graffiante e potente dell’artista isolana, che per inseguire il suo sogno – ha raccontato – a lasciato il Sulcis per trasferirsi a Londra, dove ha fatto anche la busker di strada.

Ora l’avventura a X Factor, che prosegue con l'accesso ai bootcamp.

