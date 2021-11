“Cari Maneskin, potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi... E avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro”.

Nuovo attacco dei Cugini di Campagna ai Maneskin che come provato, foto alla mano, dalla storica band italiana, avrebbero attinto ancora una volta dai loro look per la perfomance agli Mtv Ema.

A finire nel mirino, questa volta, è l'outfit a quadri indossato da Thomas Raggi, una jumpsuit con motivo geometrico oro e nero in tessuto laminato firmata Gucci e affiancata in una foto ad una tuta dal motivo pressoché identico e indossata dal biondo dei Cugini, Nick Luciani.

La volta scorsa a finire sotto accusa era stato il look a stelle e strisce esibito durante lo show con i Rolling Stones, molto simile a un completo sfoggiato durante un’esibizione dai Cugini di Campagna che avevano tuonato: “Basta copiare i nostri abiti”.

E così, mentre sui social impazzavano gli sfottò che si chiedevano come questa volta, con la giarrettiera e la calze a rete indossati da Damiano, i Maneskin avrebbero potuto essere accusati di “plagio” negli abiti, si è riaccesa la polemica.

(Unioneonline/v.l.)

