Un look a stelle e strisce, in un omaggio alla bandiera americana, quello esibito sul palco dell'Allegiant Stadium di Las Vegas dai Maneskin, davanti a un pubblico in delirio per l’apertura del concerto dei Rolling Stones.

Una mise stravagante che ha scatenato un vera e propria polemica social, con un durissimo attacco dei Cugini di Campagna, famoso gruppo degli anni ‘70.

"I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire, ‘I cugini di campagna’. Basta copiare i nostri abiti”, la frase che compare sulla pagina social della band, con una foto che mette a confronto il look di Damiano David e quello di Nick Luciani.

Proprio di recente la storica band, che ha sfornato successi come "Anima mia”, aveva eseguito una cover di “Zitti e Buoni”, la canzone che ha segnato la carriera dei Maneskin, con un video diventato virale in poco tempo. Avevano quindi chiesto ai giovanissimi di fare lo stesso con un loro brano, al momento senza alcuna risposta.

Ieri, dopo il concerto degli Stones, i Maneskin hanno pubblicato uno scatto con Mick Jagger: “Che notte, uno dei migliori ricordi di sempre”, hanno scritto.

(Unioneonline/v.l.)

