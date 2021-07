Cosa ci aspetta oggi, 17 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Preparatevi a un po’ di turbolenza... non sarà un periodo facile per voi. Basterà, tuttavia, una pausa per ricaricarvi!

Toro - La promozione che stavate aspettando è proprio dietro l’angolo. Ne resterete stupiti e pienamente soddisfatti.

Gemelli - La creatività premia sempre. Basta aver coraggio ed esporre le proprie idee... avranno terreno fertile!

Cancro - Quel che ci vuole, a volte, è semplicemente un cambio di routine. Provate a iniziare uno sport o a fare dello yoga.

Leone - Dovete proprio mettervi il cuore in pace. Le persone non si possono cambiare. Potete, però, cambiare il modo di percepirle...

Vergine - Fasciarsi la testa non serve a nulla. Non sapete ancora come andrà a finire, bisogna aspettare che qualcosa si riveli...

Bilancia - State vivendo un cambiamento positivo nelle vostre vite. Non potete che abbracciarlo con serenità.

Scorpione - Avete bisogno di chiarimenti dalla persona che amate... Non abbiate paura ad esprimere le vostre emozioni!

Sagittario - A volte bisogna scendere a compromessi per essere felici. Anche se sembra un paradosso, potrebbe esservi utile!

Capricorno - Agire di pancia non è sempre la scelta migliore. Mantenete la calma e cercate di comunicare in modo chiaro!

Acquario - Tornare sui propri passi non significa essere deboli, ma aver avuto la forza di rivalutare una scelta affrettata.

Pesci - Volete costruire qualcosa di importante per la vostra vita? Siate sinceri con voi stessi e puntate il più in alto possibile!



